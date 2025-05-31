Автомобиль ВАЗ разбился на выезде из Петрозаводска

Авария произошла на выезде из карельской столицы. Как сообщили в МЧС Карелии, сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе пришло в 3:22 часа ночи сегодня, 31 мая.