Корректировки регионального выборного законодательства

В своем выступлении председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко отметил, что в связи с вступлением в силу соответствующего федерального закона потребовалась корректировка краевых законов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов Губернатора края, депутатов Законодательного собрания, муниципальных выборов, проводимых референдумов.
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