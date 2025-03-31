Корректировки регионального выборного законодательства

В своем выступлении председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко отметил, что в связи с вступлением в силу соответствующего федерального закона потребовалась корректировка краевых законов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов Губернатора края, депутатов Законодательного собрания, муниципальных выборов, проводимых референдумов.