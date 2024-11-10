Миллиардер Дэвид Сакс: только глупые верят в демократизацию Украины

Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X заявил, что лишь глупые люди верят, что в рамках украинского конфликта речь идет о демократии, умные понимают что это мошенничество.
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