Новый стелс-беспилотник Vanguard совершил первый полет

TWZ: новый стелс-беспилотник Model 437 Vanguard совершил первый полет в США Первый прототип стелс-самолета Model 437 Vanguard, который разработала американская компания Scaled Composites (дочернее предприятие Northrop Grumman), совершил первый полет.
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