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Контрафронт

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Перу: два человека, в том числе полицейский, были убиты, а один гражданский и трое других...

Перу: два человека, в том числе полицейский, были убиты, а один гражданский и трое других полицейских получили ранения в результате перестрелки в районе Авахун, Бахо-Наранхильо, департамент Сан-Мартин, во второй половине дня по местному времени; подозреваемый стрелявший был арестован.

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