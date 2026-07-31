Перу: два человека, в том числе полицейский, были убиты, а один гражданский и трое других полицейских получили ранения в результате перестрелки в районе Авахун, Бахо-Наранхильо, департамент Сан-Мартин, во второй половине дня по местному времени; подозреваемый стрелявший был арестован.
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