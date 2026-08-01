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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В деле Вондроушовой опубликовали ее сообщение бойфренду про допинг-офицера: «Тут звонит какая-то #####»

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало полное решение по делу чемпионки «Уимблдона»-2023 Маркеты Вондроушовой .

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