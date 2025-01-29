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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс хотел бы продолжить карьеру в «Сан-Антонио» (ESPN)

Согласно источникам ESPN, у Фокса, на которого, как ожидается, будет много претендентов в лиге, есть предпочтительный вариант обмена – «Сан-Антонио».

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