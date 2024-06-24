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Регионы России

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Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы помочь пострадавшим от ракетного удара

Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы помочь пострадавшим от ракетного удара

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина группа врачей и психологов из Москвы прибыла в Севастополь для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ракетного удара Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

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