Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы помочь пострадавшим от ракетного удара

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина группа врачей и психологов из Москвы прибыла в Севастополь для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ракетного удара Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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