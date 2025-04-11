В Кузбассе 9 человек попали в рабство и 13 лет собирали металл на свалках

Правоохранители задержали троих жителей Новокузнецка по подозрению в незаконном лишении свободы людей, они удерживали их в запертом помещении несколько лет, а также периодически заставляли собирать металл на городских свалках, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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