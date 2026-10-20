“President Trump said at a rally in Kansas Monday night that the Agriculture Department would provide $8 billion in economic aid to farmers hurt by high diesel prices,” the New York Times reports.
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