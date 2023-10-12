Такой сценарий нам не нужен. Эксперт Центробанка о росте ключевой ставки и инфляции

В странах, где инфляционные ожидания заякорены, люди перестают покупать товары, если цены сильно выросли, указывает эксперт В сентябре 2023 года Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых и дал понять, что мягких денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы ждать не стоит.