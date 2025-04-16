Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Галина Друзина
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Трамп потребовал от России «шевелиться». Почему бы США не пошевелиться самим

Трамп потребовал от России «шевелиться». Почему бы США не пошевелиться самим

Маятник риторики Трампа снова качнулся в сторону «Россия должна». «Россия должна действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которой не должно было случиться, и которой не случилось бы, будь я президентом», заявил президент США.

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