В Северном пригласили вступить в ряды народной дружины

В Северном начался приём в ряды добровольной народной дружины. Его ведут заведующий сектором по обеспечению правопорядка в районах административных округов города Москвы ГКУ «Московская безопасность» Сергей Жалонкин и специалист по обеспечению правопорядка Алексей Журавишкин.