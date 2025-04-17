В Северном пригласили вступить в ряды народной дружины

В Северном начался приём в ряды добровольной народной дружины. Его ведут заведующий сектором по обеспечению правопорядка в районах административных округов города Москвы ГКУ «Московская безопасность» Сергей Жалонкин и специалист по обеспечению правопорядка Алексей Журавишкин.
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