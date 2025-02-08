Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.
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