Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.