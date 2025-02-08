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Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.

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