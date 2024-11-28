Волчанск. Эпичные кадры прилета русской авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту боевиков украинских формирований.
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Волчанск. Эпичные кадры прилета русской авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту боевиков украинских формирований.
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