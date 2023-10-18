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62ИНФО | Новости Рязани

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Госдума намерена отклонить предложение разрешить экс-заключённым работать в школах и детсадах

Госдума намерена отклонить предложение разрешить экс-заключённым работать в школах и детсадах

Данный проект обсудили перед началом пленарного заседания с Советом Думы. По словам Володина, политики пришли к общему мнению – инициатива приведёт к ошибкам, которые могут «больно ударить по нашим детям».

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