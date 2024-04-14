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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» сыграл 4:3 с «Брестом» – на 106-й Мэйтленд-Найлз забил победный гол с пенальти. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Ляказетте – вратарь Бизот ударил его кулаком в лицо и коленом в грудь

«Лион» сыграл 4:3 с «Брестом» – на 106-й Мэйтленд-Найлз забил победный гол с пенальти. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Ляказетте – вратарь Бизот ударил его кулаком в лицо и коленом в грудь

В 29-м туре Лиги 1 «Лион» дома одержал волевую победу над «Брестом» (4:3). При этом хозяева уступали со счетом 1:3 к 67-й минуте.

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