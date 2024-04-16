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В Совфеде поддержали создание госпрограммы развития республики Коми

В Совфеде поддержали создание госпрограммы развития республики Коми

Необходимо продумать механизмы, которые позволили бы нарастить налоговые поступления в бюджет Коми, заявил председатель Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов 16 апреля в рамках Дней республики в палате регионов.

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