Нападение на Константинополь 860 года и его подоплека Константинополь в современных реконструкциях Поход 860 года на Константинополь упоминается, наверное, во всех сочинениях по древней русской истории.
Нападение на Константинополь 860 года и его подоплека
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Юрий Ильинов
Угроза для вас – не Китай и не Россия: Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейскую псевдодемократию На проходящей сегодня конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко прошелся по якобы демократическим стандартам Европы. Политик указал на отступление ЕС от многих ценностей, которые разделяют США. Главными проблемами Старого Света Ди Вэнс считает массовую нелегальную миграцию и искажение демократии, а не мифические угрозы от России или Китая. Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, – это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, разделяющих США ценностей – заявил гость из Вашингтона. Вице-президент США указал на недопустимость отмены выборов, как это недавно произошло в Румынии. Ди Вэнс призвал прислушиваться к мнению избирателей и не бояться их. Если вы боитесь ваших избирателей, то Америка вам никак не поможет и вы ничего не сможете сделать для США. Вам необходим демократический мандат. Ненадежный мандат дает ненадежные результаты – указал Джей Ди Вэнс. Политик подчеркнул, что он видит похожую проблему и в Германии. Заместитель Трампа призвал внимательнее относиться к голосам избирателей и терпимее – к комментариям из США о тех или иных кандидатах. Не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска. Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить – ответил Ди Вэнс на недовольство Берлина поддержкой ультраправой партии АдГ со стороны Илона Маска. Также вице-президент США выразил готовность приехать в Москву для участия в переговорах по украинскому конфликту, однако от конкретики по данному вопросу воздержался.
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20 час.
Юрий Ильинов
Гендиректор МАГАТЭ озвучил свои выводы из «атаки» на Чернобыльскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя «атаку» на саркофаг реактора Чернобыльской атомной электростанции, отметил наличие рисков для ядерной безопасности на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. В своей публикации, размещенной в одной из западных соцсетей, Гросси, помимо инцидента на Чернобыльской АЭС, мельком упомянул недавнее «обострение военной активности» в районе российской Запорожской АЭС, а также отметил, что МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности. Удар беспилотником по Чернобыльской АЭС «случайным образом» произошел накануне начала Мюнхенской конференции по безопасности. Организовавшие этот дешевый спектакль представители киевского режима сразу же обвинили Россию в атаке на ядерный объект, получивший мировую известность вследствие аварии, произошедшей в 1986 году, при этом представив снятое с нескольких ракурсах высококачественное видео. Практически незамеченная «мировым сообществом» прошла атака ВСУ на колонну МАГАТЭ при ротации с Запорожской АЭС. При движении колонны украинские формирования нарушили режим тишины, обстреляв колонну из минометов. Когда автомобили с инспекторами все же продолжили движение, ВСУ возобновили огонь из минометов и ствольной артиллерии, после чего наблюдатели приняли решение об отмене плановой ротации. Кроме того, ВСУ регулярно наносят удары по инфраструктуре российской АЭС, однако Гросси, как правило, предпочитает «не замечать» явные угрозы ядерной безопасности. https://vkvideo.ru/video-219162595_456239800
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20 час.
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