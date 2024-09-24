ТАСС: следователи допросят врачей после отравления семьи под Красноярском

В рамках уголовного дела об отравлении семьи в селе Красная Сопка Красноярского края, где погибли четверо детей, следователи допросят врачей Назаровской районной больницы, фельдшера и второго продавца магазина «Олимп».
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