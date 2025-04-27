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Саудовская Аравия устала от нефтяных мошенников

Саудовская Аравия устала от нефтяных мошенников

Для организации ОПЕК+ и одного из главных членов ее Саудовской Аравии наступили тяжелые времена. Очень несвоевременные торговые войны Дональда Трампа, которые лишь усугубляют нестабильность и снижение показателей глобального нефтяного рынка, заставляют Эр-Рияд ужесточаться в своих настроениях и предпринимаемых мерах.

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