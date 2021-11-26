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Турция прочувствовала на себе месть Вашингтона за сотрудничество с Москвой

Турция прочувствовала на себе месть Вашингтона за сотрудничество с Москвой

Во вторник 23 ноября курс турецкой лиры существенно снизился по отношению к американскому доллару – за него давали 12,5 лиры, что на 9 процентов больше, чем днем ранее.

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