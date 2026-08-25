Report: Taxpayers Funding $230 Million In Federal Grants Tied To 'Intersectionality' Authored by AG News Staff via American Greatness, The federal government has awarded about $230 million to programs referencing "intersectionality," with much of the funding originating during the Biden administration, according to a new report from two policy groups.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии