Алтайский Минздрав начал проверку после смерти младенца и принес соболезнования

В больнице отметили, что до последнего боролись за жизнь малыша Минздрав Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка, который 9 апреля скончался в Славгородской ЦРБ, сообщили в министерстве.
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