Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области.
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