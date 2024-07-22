Кэти Перри продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе с Орландо Блумом

Певица устроила себе каникулы на фоне провала нового трека GLOBALLOOKPRESS.COM/IMAGO/ANTHONY BEHAR Кэти Перри показала свою невероятную фигуру, нежась под солнцем Сен-Тропе во время роскошного отпуска с женихом Орландо Блумом и их дочерью Дэйзи.
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