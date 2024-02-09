Губернатор Орловской области сообщил о попытке атаки БПЛА на объекты ТЭК

В ночь на пятницу, 9 февраля, средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, целью которых были объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области.
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