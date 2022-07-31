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Россия продолжит поставлять газ в Европу 31 июля в объемах предыдущего дня

Россия продолжит поставлять газ в Европу 31 июля в объемах предыдущего дня

Федеральное агентство новостей Поставки российского газа в Европу, осуществляемые по основным маршрутам — ГТС Украины и «Северному потоку», 31 июля будут соответствовать объемам предыдущего дня, следует из данных газотранспортных операторов.

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