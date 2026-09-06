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Курские новости

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В Курской области подвели итоги работы УК за первую неделю сентября

В Курской области подвели итоги работы УК за первую неделю сентября

За неделю коммунальные службы Курской области выкосили траву более чем по 60 адресам и вывезли древесные остатки с десятков участков.

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