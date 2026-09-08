Задержанный молдаванин признался, что Киев дал ему задание убить генерала

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гражданин Молдавии Николае Кочу, задержанный в Астраханской области по подозрению в покушении на высокопоставленного военнослужащего в Энгельсском районе Саратовской области, признался, что украинские спецслужбы дали ему задание убить генерала.
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