Задержанный молдаванин признался, что Киев дал ему задание убить генерала

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гражданин Молдавии Николае Кочу, задержанный в Астраханской области по подозрению в покушении на высокопоставленного военнослужащего в Энгельсском районе Саратовской области, признался, что украинские спецслужбы дали ему задание убить генерала.