Байденом объяснил Шольцу, почему не смог приехать в Германию

Телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в которым выразил понимание переноса визита политика в Германии провел канцлер ФРГ Олаф Шольц 10 октября, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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