Тг-канал «ЧП Обнинск»: посетитель устроил непотребство в женском туалете

В соцсетях появилось сообщение, что в обнинском заведении быстрого питания посетитель вломился с подругой в женский туалет и устроил там непотребствоВ соцсетях появилось сообщение, что в обнинском заведении быстрого питания посетитель вломился с подругой в женский туалет и устроил там непотребство.