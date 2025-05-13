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Калужские новости

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Тг-канал «ЧП Обнинск»: посетитель устроил непотребство в женском туалете

Тг-канал «ЧП Обнинск»: посетитель устроил непотребство в женском туалете

В соцсетях появилось сообщение, что в обнинском заведении быстрого питания посетитель вломился с подругой в женский туалет и устроил там непотребствоВ соцсетях появилось сообщение, что в обнинском заведении быстрого питания посетитель вломился с подругой в женский туалет и устроил там непотребство.

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