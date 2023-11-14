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Парламентская газета

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В каких странах больше всего хотят учить русский язык

В каких странах больше всего хотят учить русский язык

Делегация Совета Федерации и Госдумы во главе со спикером Валентиной Матвиенко примет участие в работе 56-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) — на этот раз оно пройдет в столице Киргизии — Бишкеке.

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