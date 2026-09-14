Что такое советский паёк и почему в СССР одним давали мясо и масло, а другим — крупу и хлеб

Слово «паёк» сегодня чаще всего ассоциируется с армейским сухпайком, но в Советском Союзе смысл был гораздо шире.
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Галина верно
Автор почти доказал нам насколько человечнее, гуманнее и разумнее нынешняя система вознаграждения за труд. Если бы вам вместо зарплаты на карту выдали бы продукты натурой, как при старой пайковой системе, вам за работу выдали бы коробку тушенки, чай, пару палок Останкинской колбасы (очень невкусной!), ну, там соль, мыло и т.д. и вам пришлось бы все это переть домой. А представьте сколько всякого разного при такой системе пришлось бы выдать вместо зарплаты например, тов. А. Миллеру (это который Газпромом заведует). Колонна фур нужна была бы! Поэтому никто не должен сомневаться, что нынешняя система вознаграждения за делишки (это у нас) и дела (это у Миллера) самая справедливая
может пайки и выдавали . мне как рабочему их не давали , а талоны на некоторые продукты выдавали и как я знаю , одинаково рабочему и начальнику . но в сша до сих пор дают талоны малообеспеченным и никто почему то об этом не твердит . или это другое ? а это в пределах 40 миллионов талонов
Нормирование и распределение - это обычное дело в условиях дефицита какого-то продукта (товара). Когда-то выдавали "пайки", а потом - "заказы", всё было и часто говорили не "купил", а "достал".
Поэтому для меня из детства остались впечатления - Новый год это запах ёлки и мандаринов, подарки с конфетами на представлениях (билеты родители получали через профком)...
В начале 80-х сам стал "доставать" дефицитные продукты и билеты на "Ёлки". Помню как хорошо жили те, кто распределял этот дефицит, конечно же я платил "сверху", это называлось "по дружбе".
КОМУ-то ИКРАИ ЧЁРНАЯ...А КОМУ-ТО КАБАЧКОВАЯ....Все равны...Но некоторые РОВНЕЕ...
Все ещё впереди. Нормировка продовольствия, карточки это нормальная практика военной экономики. Система нормирования появилась в Первую Мировую войну во всех странах участниках. Например нормы выдачи хлеба в Петрограде, после Февральской революции были меньше чем нормы выдачи хлеба в блокадном Ленинграде. Продразверстки в той или иной форме были введены в России и Германии до Октябрьской революции. Нормирование продовольствия и товаров первой необходимости было введено в годы Второй Мировой войны во всех Европейских странах.. Можно заметить, что в Англии продуктовые карточки были отменены в 1954 году, позднее чем в СССР (1947). Например, в 1953 году в Англии было отменено нормирование сахара.