Составлен топ-5 эпидемий, изменивших ход истории и жизнь человечества

В списке страшных болезней – чума, оспа, грипп, холера и Эбола.Впервые вирусы стали видимыми для человечества в 1930-х годах благодаря появлению электронных микроскопов, однако проблемы с инфекциями остаются актуальными до сих пор.
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