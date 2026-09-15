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Татар-информ

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Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

Фото: uefa.com Сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА 2028 года пройдет в Астане.

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