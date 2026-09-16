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SPLETNIK

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Роман Товстик вслед за Полиной Дибровой подал в суд на бывшую жену

Роман Товстик вслед за Полиной Дибровой подал в суд на бывшую жену

51-летний Роман Товстик вслед за возлюбленной Полиной Дибровой подал в суд на бывшую жену Елену. Как сообщает телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы", бизнесмен требует удалить сделанные Еленой Товстик публикации о семейном конфликте, а также опровергнуть то, что он якобы бросил детей, применял насилие и принуждал её отказаться от детей и имущества.

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