Роман Товстик вслед за Полиной Дибровой подал в суд на бывшую жену

51-летний Роман Товстик вслед за возлюбленной Полиной Дибровой подал в суд на бывшую жену Елену. Как сообщает телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы", бизнесмен требует удалить сделанные Еленой Товстик публикации о семейном конфликте, а также опровергнуть то, что он якобы бросил детей, применял насилие и принуждал её отказаться от детей и имущества.