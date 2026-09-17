От кино до музыки: стали известны победители первого ArtMasters Open

Первые победители международных соревнований ArtMasters Open стали известны в Екатеринбурге. Итоги конкурса объявили в рамках Международного фестиваля молодежи — 2026.
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