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Роскомнадзор выдвинул требование «Холоду» об удалении фейков

Роскомнадзор выдвинул требование «Холоду» об удалении фейков

В Роскомнадзоре сообщили о том, что ведомство потребовало от издания «Холод», основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

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