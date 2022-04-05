Роскомнадзор выдвинул требование «Холоду» об удалении фейков

В Роскомнадзоре сообщили о том, что ведомство потребовало от издания «Холод», основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине.
В Роскомнадзоре сообщили о том, что ведомство потребовало от издания «Холод», основатель которого внесена в российский список иноагентов, удалить материалы, которые, по оценке ведомства, содержат недостоверную информацию о спецоперации на Украине.
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