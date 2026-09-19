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Bitcoin вернулся к $81 000 на фоне роста доходности облигаций США

Bitcoin вернулся к $81 000 на фоне роста доходности облигаций США

Bitcoin резко восстановился в начале торгов 18 сентября и поднялся выше $80 000. На Bitstamp стоимость первой криптовалюты достигла локального максимума около $81 034, а за сутки рост составил примерно 6%.

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