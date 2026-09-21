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Гатиятулин об уходе Хэйса: «Это мужской поступок – сказать все честно. Было видно, что у Кевина хорошее понимание игры, но когда тело не успевает за мыслью, возникают сложности»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал решение Кевина Хэйса завершить карьеру после пяти игр в составе казанцев.

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