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Театр абсурда

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Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»

  Сейчас любой скажет, как президенты США и России будут договариваться и на чем сговорятся — но всё окажется не так Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.

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