Сериал «Денискины рассказы»

К пенсионеру Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Чтобы увлечь непоседу, дед начинает рассказывать Денису увлекательные истории о счастливом советском детстве его ровесника, который 70 лет назад играл, шалил, дружил и каждый день попадал в весёлые приключения в одном московском дворе.
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