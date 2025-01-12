Приобретались они на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции Крупные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным.
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