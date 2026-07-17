Симбирская епархия добилась демонтажа вывески стриптиз-клуба рядом с храмом

В Ульяновске стриптиз-клуб открылся в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии, всего в 40 метрах от входа в храм во имя Трех святителей — фактически на пути, по которому прихожане идут на службу.
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