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Аргументы недели

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Симбирская епархия добилась демонтажа вывески стриптиз-клуба рядом с храмом

Симбирская епархия добилась демонтажа вывески стриптиз-клуба рядом с храмом

В Ульяновске стриптиз-клуб открылся в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии, всего в 40 метрах от входа в храм во имя Трех святителей — фактически на пути, по которому прихожане идут на службу.

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