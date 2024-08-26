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Машина влетела в электроопору на Авиационной

Машина влетела в электроопору на Авиационной

ДТП произошло утром 25 августа на улице Авиационная в Чите, сообщил корреспонденту ZAB.RU очевидец.По данным пресс-службы УГИБДД по Забайкальскому краю, водитель «Тойота Клюгер», не имеющий права управления, врезался в электроопору.

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