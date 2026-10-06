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Уволенный экс-главком ВМС Казахстана арестован из-за гибели 14 военных на учениях

Уволенного экс-главкома ВМС Казахстана арестовали по делу о гибели 14 военных на учениях в Каспии. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила пресс-служба МВД республики.

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