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Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы

Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы

Каноны военной науки гласят, что даже если ваше наступление заканчивается частичным успехом, вы все равно должны перейти к обороне, чтобы закрепиться на завоеванных рубежах.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Это понятно всем , кроме Герасимова. Удивительно, но факт.
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12 час.
vladimir vedenkin
Правильно, даже в том случае, если придется Одессу заново отстраивать...
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10 час.
Борис Виленский
Он, конечно, прав, но какова будет цена? Одессу и Николаев надо брать однозначно. Этот шаг лишит Окраину портов и откроет путь к Приднестровью, где огромные запасы боеприпасов. Думаю, что Генштаб не глупее диванных экспертов и наверняка имеет свой план, если созреет ситуация.
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2 час.

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