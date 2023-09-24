Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы

Борис Виленский

Он, конечно, прав, но какова будет цена? Одессу и Николаев надо брать однозначно. Этот шаг лишит Окраину портов и откроет путь к Приднестровью, где огромные запасы боеприпасов. Думаю, что Генштаб не глупее диванных экспертов и наверняка имеет свой план, если созреет ситуация.