Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Везите больше, нам мало этого говна. Нам мало, да?Мигранта задержал...
  • Сергей Храмов
    Для сбития тихоходных дронов подойдет одноместный самолет со скорость до 250 км/час с подвеской пулемета на 23 мм. по...В небе на Каспийс...
  • Владимир
    интересно каких национальностей дети?В ходе ссоры в по...

Неугодный в России Сокуров открывает мастерскую в Ереване

Неугодный в России Сокуров открывает мастерскую в Ереване

Титулованный режиссёр приступит к работе с началом учебного года.Уже в сентябре этого года бакалавры Ереванского государственного института театра и кино смогут получить магистерское образование под началом автора "Русского ковчега" Александра Сокурова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
&quot;То, что у меня есть проблемы — я не могу не скрыть этого&quot;  Конечно будут проблемы если срать на свою страну и подгаффкивать её врагам! А если кто вспомнит &quot;дико популярный&quot; в России фильм сего киномастера который народ смотрит-пересматривает, то лично я этому сиииильно удивлюсь))
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх