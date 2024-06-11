Неугодный в России Сокуров открывает мастерскую в Ереване

Sergiy Che

"То, что у меня есть проблемы — я не могу не скрыть этого" Конечно будут проблемы если срать на свою страну и подгаффкивать её врагам! А если кто вспомнит "дико популярный" в России фильм сего киномастера который народ смотрит-пересматривает, то лично я этому сиииильно удивлюсь))