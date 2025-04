У «Челси» 90 игроков. Скооолько?! Откуда? Зачем?

Некоторые еще даже не переехали на «Бридж», но мы нашли всех. Фабрицио Романо дал Here we go по двум игрокам «Спортинга», переезжающим в «Челси»: Дарио Эссугу приедет этим летом, а Жеовани Кенда – следующим.